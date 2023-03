S. Teresa di Riva, la 24enne donerà gli organi: ad ucciderla forse una meningite

Da poche settimane viveva nella sua nuova città, ma non ha avuto il tempo di conoscerla e apprezzarla.

È una tragedia che lascia sgomenti la morte di Elisabeth Sophie Stima, la 24enne di S. Teresa di Riva scomparsa improvvisamente venerdì a Torino gettando nello strazio e nel dolore familiari, amici e parenti, ancora increduli.

La ragazza, studentessa universitaria, si era trasferita a febbraio nel capoluogo piemontese per cominciare un nuovo percorso di studi finalizzato a conseguire la laurea specialistica in Psicologia, dopo aver ottenuto a Catania quella triennale, e aveva trovato sistemazione assieme ad una coinquilina con la quale condivideva l’alloggio.

La 24enne aveva espresso la volontà di donare gli organi e dunque nelle prossime ore dovrebbe essere effettuato l’espianto, che consentirà di salvare altre vite. Domani verranno espletate le pratiche burocratiche necessarie in questi casi e la salma della ragazza rientrerà a S. Teresa di Riva probabilmente nella serata di martedì: i funerali potrebbero celebrarsi mercoledì e, nel giorno delle esequie l’Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino.

