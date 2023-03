Uilm Messina, Giovanni Mirabile eletto nuovo segretario territoriale

Si è riunito il Consiglio Territoriale della Uilm di Messina, la Categoria dei lavoratori metalmeccanici, che su proposta di Rocco Palombella, segretario generale della Uilm Nazionale, ha eletto all’unanimità Giovanni Mirabile nuovo segretario generale Territoriale.

Mirabile, 42 anni, operaio dell’azienda Amarù impegnato presso l’indotto della Raffineria di Milazzo, prende il posto dello storico segretario Pasqualino Rizzo che ha deciso di fare un passo di lato.

L’importante riunione, svoltasi presso il locale “Siesta 2.0” di S. Lucia del Mela, è stata presieduta da Ivan Tripodi, Segretario generale della UIL Messina, il quale nel rimarcare il fondamentale ruolo svolto dalla Uilm nei siti produttivi della Valle del Mela, grazie alla saggia guida di Rizzo, ha espresso il punto di vista confederale sulle prospettive industriali del territorio che impattano con il processo di transizione ecologica.

Il Consiglio Territoriale è stato concluso dal leader nazionale della Uilm Rocco Palombella che, in maniera puntuale, ha “raccontato” la posizione del Sindacato su tutta una serie di problematiche che vive il mondo del lavoro industriale caratterizzato dall’assenza di politiche lungimiranti e in grado di disegnare e progettare un futuro certo e credibile soprattutto sul tema delle prospettive occupazionali.

Tutti i presenti hanno espresso parole di ringraziamento per il grande lavoro svolto da Rizzo e hanno evidenziato la forte coesione dell’organizzazione che accompagnerà Giovanni Mirabile nel nuovo importante ruolo politico-sindacale.

