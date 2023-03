Messina-Palermo, 22 cavalcavia sequestrati e chiusi da due anni... Il Cas convocato alla Regione

Fari accesi sui 22 cavalcavia sequestrati dalla Procura della Repubblica di Barcellona nel 2021. A chiedere audizione alla Regione è l'on. Matteo Sciotto, che ha avanzato specifica richiesta all'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e ai vertici del Cas.

In particolare, Sciotto ha eseguito un recente sopralluogo in contrada Malapezza a Pace del Mela, dove vige sul cavalcavia numero 6 il divieto di transito sia veicolare che pedonale. Sciotto sottolinea come "questa circostanza crei da due anni notevoli problemi alle imprese che operano nella zona e inevitabili disagi ai cittadini di Pace del Mela e di Gualtieri Sicaminò".

Nello specifico i cavalcavia sequestrati sono 22. Da Monforte San Giorgio a Furnari. E quindi: 1 a Monforte San Giorgio, 1 a Pace del Mela, 4 a Milazzo, 7 a Barcellona, 6 a Terme Vigliatore e 3 a Furnari. Al tavolo prenderanno parte l'assessore Alessandro Aricò, l'architetto Salvatore Lizzio, dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Matteo Sciotto, richiedente dell'audizione, l'ingegnere Salvatore Minaldi, direttore generale del Cas, l'ingegnere Dario Costantino, dirigente dell'Area tecnica del Cas e il sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa. Si discuterà quindi delle criticità derivanti dalla chiusura, parziale o totale, di alcuni cavalcavia, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla Procura.

