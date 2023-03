Messina, addio a Epifanio Coco: il sarto di Zichichi

E’ scomparso all’età di 78 ani uno dei sarti storici cittadini, Epifanio Coco, originario di Contesse. Aveva ricevuto diversi riconoscimenti e attestati, tra cui quelli ottenuti dalle “Forbici d’oro” di Catania e dall’Accademia Nazionale di Sartoria di Roma.Le serranda della sua bottega in via E.Lombardo Pellegrino alta non ospiteranno più i suoi vestiti creati amorevolmente. Epifanio Coco rappresentava uno dei simboli di una professionalità molto apprezzata anche al di fuori della nostra città, di una tradizione sartoriale che ormai stenta a resistere alla crisi e alla modernità. Allievo del celebre sarto Pirri, Coco era denominato anche come il “sarto di Zichichi”, in quanto aveva preparato, per oltre venti anni, diversi abiti per il celebre scienziato siciliano e per il figlio, che ne apprezzavano la qualità classica e lo stile elegante, simbolo della fervida tradizione peloritana.

