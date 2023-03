Messina, entra nel market armato d’accetta e riesce a rapinare quasi 900 euro

Momenti di autentico terrore quelli trascorsi da clienti e impiegati del supermercato “Ard” di via Siracusa, a Provinciale, nella serata di martedì, quando hanno visto piombare all’interno un uomo vestito completamente di nero, un po’ claudicante e armato addirittura con un’accetta, che ha iniziato a colpire furiosamente una cassa, distruggendola, ed è riuscito a portare via quasi 900 euro d’incasso.

Ancora scossi il titolare del market e e il cassiere hanno allertato la polizia, e sul posto sono arrivate un paio di Volanti. Gli agenti in base alla descrizione fornita dal commerciante e dopo aver visionato i frame del circuito di videosorveglianza si sono fatti un’idea ben precisa su chi fosse “l’uomo nero con l’accetta”, già conosciuto ai loro uffici, come si dice in questi casi, e da via Siracusa si sono sposati di poco, in via Vittorio Veneto, bussando intorno alle 20, minuto più minuto meno, alla porta di casa del 52enne Salvatore Ricciardi.

