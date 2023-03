Insulta vigile a S. Alessio per un autovelox "nascosto": denunciato 28enne

È costato caro ad un giovane messinese il comportamento tenuto con un agente della Polizia locale di S. Alessio Siculo. L’uomo ha affrontato il pubblico ufficiale che si trovava seduto nella vettura di servizio, all’estremità nord del paese lungo la Statale 114 nella frazione Santa Margherita, durante un’attività di controllo della velocità stradale con autovelox, contestando con toni accessi e offensivi la regolarità delle modalità operative adottate e riprendendo le sue gesta con il cellulare, producendo un video di poco meno di un minuto, postato in una chat di gruppo e poi divenuto virale con milioni di visualizzazioni in tutta Italia sulle app di messaggistica e sui social network.

La Polizia locale ha avviato gli accertamenti per individuare l’automobilista, analizzando il video e altre immagini visto che l’agente nell’immediatezza non ha chiesto le generalità o un documento, e per lui è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Messina, che potrebbe contestagli i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione.

Protagonista è un giovane di Messina, S. P., 28 anni, che secondo la ricostruzione degli agenti quel giorno procedeva in direzione S. Alessio provenendo da Letojanni, a bordo di un’autovettura intestata ad un familiare, mentre la pattuglia della Polizia locale si trovava ai margini della carreggiata sul lato opposto per sanzionare eventuali superamenti del limite di velocità con l’apparecchio in dotazione, che rilevava solo le infrazioni commesse dai mezzi circolanti in direzione Catania.

Il giovane, dopo aver superato il veicolo di servizio, sarebbe quindi tornato indietro, temendo forse di essere stato sanzionato, e una volta raggiunto l’agente gli ha contestato la mancanza di cartello di preavviso (presente in forma fissa e mobile 250 metri prima, di fronte al castello, anche se 30 metri prima della postazione il limite scende da 60 a 50 km/h) e l’aver “nascosto” l’autovelox, utilizzando termini oltraggiosi e minacciando di lanciare a terra il dispositivo

