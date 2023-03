Avanti con i concorsi al Comune di Messina: il Tar rigetta la richiesta di 7 vigili urbani

Non verranno sospese le procedure dei concorsi indetti dal Comune di Messina per 341 nuove assunzioni. Il Tar ha, infatti, rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da sette dipendenti comunali, agenti di polizia municipale, che avevano presentato ricorso. Ricorso che, però, rimane in piedi e verrà discusso nel merito il prossimo 5 ottobre. Secondo i giudici mancherebbe “il requisito del pregiudizio grave e irreparabile”, in quanto “la procedura in contestazione – alla quale, tra l'altro, gli interessati hanno chiesto di partecipare - è in corso e, pertanto, essa non ha ancora prodotto alcun esito, in ipotesi, lesivo”.

Secondo i ricorrenti il no alla sospensiva è legato alla mancata fissazione delle date delle prove di selezione, motivo per cui fanno sapere che se il Comune dovesse fissare quelle date prima di ottobre potrebbero presentare una nuova richiesta di sospensiva.

