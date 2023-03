Messina "città-cantiere", Mondello: "Sono tessere di un mosaico"

La via Don Blasco completa entro metà 2024. Il porto di Tremestieri che potrebbe sbloccarsi nel giro di un paio di mesi. Mentre la risposta alle polemiche sui tanti, tantissimi cantieri sparsi per la città è una sola: la visione complessiva, in nome della quale vanno sopportati anche inevitabili disagi. È un Salvatore Mondello a tutto tondo, quello che si sottopone alle domande di “APProfondimento”, il format condotto da Salvatore De Maria su gazzettadelsud.it, in onda oggi pomeriggio su Rtp, subito dopo il telegiornale.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici sa di essere sotto i riflettori soprattutto per i cantieri dei parcheggi, ma non perde il suo aplomb: «Le opere – esordisce – vanno valutate sempre una volta completate e nella loro piena funzionalità. Durante i cantieri si fanno solo ragionamenti basati sul nulla». Ma ammette: «È chiaro che partire con più cantieri contemporaneamente comporta qualche disagio. Spesso, però, ci sono cronoprogrammi serrati dettati dalle fonti di finanziamento, una volta emessi i decreti non potevamo permetterci il lusso di far passare troppo tempo, perché poi si possono perdere i fondi. Del resto parliamo di pacchetto unico, quello del Piano parcheggi del 2019». E a questo proposito Mondello ricorda che «il Piano parcheggi non è una volontà esclusiva dell’Amministrazione, ma una volontà dell’Amministrazione poi avallata dal consiglio comunale, che lo approvò, nel 2019, con 27 presenti, 22 voti favorevoli. E non avevamo alcun consigliere comunale».

Uno dei cantieri più contestati è quello del parcheggio viale Europa. Quale vantaggio si cerca? «Sul viale Europa si guadagna ordine. Parcheggiare qui adesso significherà non avere più auto in seconda e terza fila». Ma c’è chi contesta la definizione di parcheggio di interscambio: «La definizione non si prende da wikipedia, la città va letta in maniera adeguata.

