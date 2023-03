Boom di rimozioni a Messina: 8mila in un anno e quante auto abbandonate

Ne avrete visti chissà quanti in queste settimane fare avanti e indietro dal centro città per trasferire le automobili in deposito.

Sono i carri attrezzi che da poco più di un anno si sono moltiplicati e che sono diventati il terrore, e forse anche il deterrente, degli automobilisti più indisciplinati.

In servizio della rimozione forzata è gestito dall’Atm oramai dai gennaio del 2021. Il servizio è coordinato dalla sala operativa ed è realizzato o dai mezzi della stessa azienda, che poi sono quelli che aveva il Comune, o da carri attrezzi privati, di aziende della zona nord e della zona sud. La priorità viene data sempre ai mezzi di Atm, ma se serve aiuto, allora scendono in campo anche i privati.

Ma quante sono le rimozioni in città? e quanto si paga per riavere la propria auto? E tutti vanno a riprendersi il mezzo?

Il dato che prendiamo in considerazione è quello dell’intero 2022. Sono state effettuate 7.832 rimozioni, cioè 21 al giorno o giù di lì, festivi compresi. Marzo il mese con più “catture” (quasi 1.100), Giugno quello più sereno con 350. Delle 7.832 rimozioni, 5.114 sono quelle che sono state richieste dagli ausiliari del traffico di Atm, e 2.718 dalla Polizia municipale.

Che la priorità venga data ai sei carro attrezzi disponibili di Atm, lo si intuisce anche dal numero di interventi che sono stati effettuati su chiamata dei Vigili e degli Ausiliari. Con l’intervento della Municipale i mezzi dellAtm sono intervenuti 1194 volte sul 2718. Mentre con quelli richiesti dagli ausiliari sono stati 3435 su 5.114. In pratica sulle solite 7.832 rimozioni, sono state 4.629 quelle effettuate dai mezzi pubblici e 3203 quelle dei privati.

Ma è un altro il dato che emerge e che merita un approfondimento. In giacenza ci sono 225 mezzi fra auto e motocicli. Non parliamo di quelli che saranno ritirati non appena il proprietario si sarà reso conto che gli hanno portato via ilmezzo. Parliamo di mezzi letteralmente abbandonati in giacenza per lo più perché sono privi di assicurazione, perchè hanno vincoli amministrazioni le ganasce fiscali, o non hanno la revisione o sono dei relitti abbandonati in strada. Insomma il proprietario ritiene più conveniente lasciarle al deposito dell’Atm che pagare per riaverle indietro. Un fenomeno in grande crescita in questo periodo tant’è che il deposito si sta per riempire.

