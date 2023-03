Messina, attivo un infopoint sugli investimenti ferroviari del Gruppo FS in Sicilia

Nel corso dell’odierna presentazione a Trappitello dei lavori della tratta Taormina-Fiumefreddo, sulla linea ferroviaria Messina-Catania, cui hanno presenziato, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Sindaco Federico Basile e il Direttore Generale Salvo Puccio, è stato presentato un infopoint aperto da oggi a Palazzo Zanca.

“Esprimo la mia personale soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Basile – in quanto Messina, attraverso l’infopoint da oggi attivo, è la prima città in Sicilia ad accogliere questa struttura nel segno di un continuo e costante rapporto di reciproca collaborazione tra il Comune di Messina e il Gruppo FS”.

La struttura informativa rientra nel progetto “Cantieri Parlanti”, che racconta le opere strategiche del territorio alle comunità interessate ed è stata ideata dal Gruppo FS Italiane con le società del Polo Infrastrutture (Rete Ferroviaria Italiana e Italferr), insieme alle imprese coinvolte nei lavori, il MIT e il Commissario Straordinario di Governo. L’infopoint è dedicato agli investimenti ferroviari del Polo Infrastrutture del Gruppo FS in Sicilia. L’installazione di Messina rappresenta, dopo Genova, il secondo tassello di un progetto che arriverà poi nelle principali stazioni, cantieri e sedi istituzionali del territorio nazionale interessato dalla realizzazione delle opere ferroviarie. Consiste in una struttura temporanea in cui sono esposti pannelli che illustrano il tracciato delle opere, le caratteristiche tecniche, i dati aggiornati sull’avanzamento dei lavori, l’attenzione per l’ambiente e l’impatto sociale ed economico che le nuove infrastrutture avranno per territori e persone. Dopo Messina, un nuovo infopoint verrà realizzato alla Stazione di Palermo Centrale.

