Messina quinta città per imprecazioni, ma la più generosa in mance

Messina si colloca al quinto posto nella classifica delle città italiane che imprecano di più, con una media di un'imprecazione ogni due ore. Il dato arriva da uno studio di Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue. L’italiano è universalmente considerata una lingua musicale ed elegante, ma come tutte le altre ha un suo trascorso informale e quindi un suo rapporto con la volgarità. Anche in Italia, infatti, le imprecazioni sono diffusissime tra i nativi, che le utilizzano spesso per dare enfasi a momenti di gioia, rabbia e divertimento. Sono stati intervistati 1.558 abitanti in 19 grandi città italiane, per capire in quali di esse siano più diffuse le imprecazioni.

Nonostante questa posizione, Messina si distingue per la sua generosità in termini di mance, risultando la più generosa d'Italia secondo uno studio di Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue. Lo studio rivela che i cittadini di Messina sono particolarmente inclini a lasciare mance generose nei ristoranti, seguiti da Brescia e Palermo. Al contrario, la città di Parma si colloca all'ultimo posto per quanto riguarda la generosità in mance. Tra le città italiane che imprecano di più, Venezia conquista il poco invidiabile primato con 19 imprecazioni al giorno, seguita da Brescia e Padova a pari merito con 17 imprecazioni giornaliere. Al terzo posto troviamo Genova, con 14 imprecazioni al giorno.

Per quanto riguarda le buone maniere e l'educazione, lo studio di Preply evidenzia che le città del centro-nord di medie dimensioni e con un'elevata qualità della vita sono quelle che si posizionano ai primi posti della classifica. Tra queste, Padova, Firenze, Modena e Verona si distinguono per il loro comportamento educato e rispettoso delle regole.

Le città che invece devono migliorare in termini di educazione sono Venezia, Catania e Parma, che occupano i primi tre posti nella classifica delle città più maleducate d'Italia. Nonostante ciò, città come Napoli e Palermo si collocano tra le meno maleducate del Paese.

