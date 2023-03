Sant'Alessio Siculo, ladri in azione. Svaligiato negozio di elettronica

Hanno agito indisturbati lontano da occhi indiscreti, riuscendo a mettere a segno il colpo e a far perdere le tracce. Erano almeno due i ladri che la scorsa notte hanno compiuto il furto nel negozio di elettronica ed elettrodomestici “Unieuro” di S. Alessio Siculo, situato all’ingresso lato nord della cittadina del Capo.

Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire i loro movimenti e scoprire che intorno all’una sono giunti sul posto a bordo di un’Alfa Romeo “Giulietta” bianca, probabilmente rubata, entrando nel piazzale del centro commerciale dopo aver tagliato il lucchetto di chiusura del cancello scorrevole di accesso dalla via Mantineo. Una volta raggiunta l’attività hanno tagliato la serranda metallica dell’ingresso principale, che si trova sul lato opposto alla strada e non è visibile dall’esterno, utilizzando una cesoia o un flex a batteria, forzando le porte scorrevoli fino ad intrufolarsi nell’attività. Da banchi e scaffali hanno arraffato rapidamente vari prodotti di elettronica e telefonia, soprattutto cellulari, caricandoli in auto e allontanandosi a tutta velocità.

