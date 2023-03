Milazzo, approvato il progetto per la riqualificazione di contrada San Paolino

Via libera anche al progetto per la riqualificazione di contrada San Paolino. La giunta municipale ha approvato ieri ila documentazione progettuale per la riqualificazione ambientale ed urbanistica della grande area urbana che sorge proprio alle porte del centro cittadino e che era stata esitato favorevolmente dalla conferenza di servizi. Ora gli uffici potranno bandire la gara per aggiudicare i lavori.

L’intervento – spesa 800 mila euro - finanziato dal governo nazionale nel rispetto della misura che assegna agli enti locali contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di degrado sociale e marginalizzazione, punta a riqualificare dal punto di vista ambientale ed urbanistico il popoloso quartiere che sorge oltre l’ex passaggio a livello e che da sempre necessita di interventi quali ad esempio la realizzazione di parcheggi che è stata prevista in questa progettualità.

