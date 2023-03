Addio a Salvatore Morselli, una vita per il giornalismo e lo sport

È deceduto nella notte a Palermo, dov'era stato trasferito in elisoccorso ieri attorno alle 18, il giornalista Salvatore Morselli, da tantissimi anni collaboratore di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia dalla provincia di Trapani. Salvatore, 70 anni, una vita dedicata al giornalismo, aveva lavorato all'Aci di Trapani. Si occupava in prevalenza di sport, dal basket al calcio all'automobilismo. Era stato addetto stampa del Trapani Calcio, ma anche della Monte Erice, e non solo. Corrispondente di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. Alla famiglia le nostre condoglianze.

© Riproduzione riservata