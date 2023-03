La morte di Ayman tra le fiamme a Merì, al momento non ci sono indagati

Ayman Serti, lo studente di 16 anni, di origini marocchine, deceduto tra le fiamme nella tarda serata del 16 febbraio, sarebbe morto suicida. Allo stato attuale, non sarebbero emerse, infatti, responsabilità di terzi, tanto che per la morte del giovane non figurano persone indagate, nemmeno per l'espletamento delle formalità di legge, nonostante siano stati compiuti diverse tipologie di accertamenti tecnici: dall'autopsia, all'estrapolazione del contenuto del telefonino della vittima, un “iPhone”, che l'esperto informatico della Procura di Barcellona, dopo aver decifrato il codice di accesso, ha esaminato all'incirca dieci giorni fa. Invece, tra domenica e lunedì, si era diffusa online una notizia nella quale, oltre ad affermare che per il decesso in circostanze tragiche del giovane marocchino si rafforzava l'ipotesi dell'omicidio, si affermava che per le indagini vi sarebbero stati tre sospettati. È intervenuto il Comando provinciale dei carabinieri che ha dovuto spiegare ai cronisti, anche della Rai, che chiedevano conferme, su quanto apparso in rete, che quanto scritto “è privo di fondamento”. Allo stato, invece, inquirenti ed investigatori propendono per il suicidio, anche perché le immagini delle telecamere posizionate lungo tutte le strade che conducono al piazzale antistante all'ingresso del campo sportivo, mostrano il giovane che quella sera si dirigeva, sempre solo, verso quel piazzale. Anche le auto in transito non si sono mai fermate per dare un passaggio al sedicenne.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata