Policlinico, dopo lo sciopero arrivano 4 milioni dalla Regione per il personale

L'assessore regionale alla salute, Giovanna Volo, riconoscendo di avere sottostimato la corretta valorizzazione del costo del personale, circostanza che oggi ha prodotto un limite alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica per esiguità delle risorse a disposizione, a fronte delle necessità assistenziali, ha assegnato al Policlinico un importo di 4 milioni da utilizzare esclusivamente per il personale attualmente impiegato. In realtà i costi necessari, spiega l'assessore Volo, ammontano a 12 milioni. La somma di 4 milioni consentirà una prima stabilizzazione per il personale in scadenza.

Sono stati oltre 300 infermieri e operatori sanitari protagonisti dello sciopero al Policlinico per chiedere stabilizzazione e potenziamento delle piante organiche. Lo sciopero era stato annunciato già da un mese. Il sindacato Nursind ha deciso di aprire ufficialmente la “vertenza di Primavera”, «dopo una lunga battaglia contro la carenza di personale e la gestione del Policlinico», ritenuta «gravemente lacunosa». La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ennesimo incontro infruttuoso in Prefettura infruttuoso. Come spiegato nei giorni scorsi dai rappresentanti del Nursind, Ivan Alonge e Massimo Latella, «il problema, secondo la direzione aziendale, sarebbe il tetto di spesa assegnato al Policlinico di Messina, che blocca assunzioni di personale, rinnovi e stabilizzazioni. Purtroppo, però, constatiamo che l'azienda ha provveduto ad aprire reparti su reparti senza che fossero previsti a livello di ultime dotazioni organiche e senza informativa sindacale. La Direzione intanto continua a dispensare incarichi come fossero noccioline togliendo infermieri e diminuendo sempre più il personale che assiste gli ammalati in corsia.

