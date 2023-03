Messina, oggi scioperano infermieri, oss e ausiliari del Policlinico

«A causa dello sciopero del personale del comparto, che coinvolge infermieri, oss e ausiliari, potranno verificarsi alcuni disagi». Con questa nota, l’Azienda Policlinico avverte gli utenti che oggi sarà una giornata particolare. «Saranno sospese le attività ambulatoriali nei reparti in cui vi è stato un maggior numero di adesioni allo sciopero; in questi casi, per evitare quanto più possibile disservizi, è stata data disposizione alle unità operative di contattare gli utenti già prenotati per il 21 marzo al fine riprogrammare l’appuntamento nella prima data utile. Sospese anche le attività di prelievo per gli utenti esterni al laboratorio centralizzato del padiglione F e gli interventi chirurgici programmati. Ricordiamo che vengono comunque garantite tutte le urgenze. Ci scusiamo fin d’ora con i cittadini per i disagi e i ritardi che potranno verificarsi nella giornata».

Lo sciopero era stato annunciato già da un mese. Il sindacato Nursind ha deciso di aprire ufficialmente la “vertenza di Primavera”, «dopo una lunga battaglia contro la carenza di personale e la gestione del Policlinico», ritenuta «gravemente lacunosa». La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ennesimo incontro infruttuoso in Prefettura infruttuoso. Come spiegato nei giorni scorsi dai rappresentanti del Nursind, Ivan Alonge e Massimo Latella, «il problema, secondo la direzione aziendale, sarebbe il tetto di spesa assegnato al Policlinico di Messina, che blocca assunzioni di personale, rinnovi e stabilizzazioni. Purtroppo, però, constatiamo che l'azienda ha provveduto ad aprire reparti su reparti senza che fossero previsti a livello di ultime dotazioni organiche e senza informativa sindacale. La Direzione intanto continua a dispensare incarichi come fossero noccioline togliendo infermieri e diminuendo sempre più il personale che assiste gli ammalati in corsia.

