Messina, la "Cannizzaro-Galatti" si trasferirà a Cristo Re. Soluzione trovata

Soluzione trovata per l'Istituto Cannizzaro-Galatti: dopo mesi di punti interrogativi e di rebus non risolti, finalmente sul tavolo c'è un'ipotesi concreta. In sintesi dal prossimo anno scolastico gran parte delle aule della Cannizzaro-Galatti verranno trasferite a Cristo Re (e non al San Luigi come si era parlato nei mesi scorsi). Per essere più precisi sette classi rimarranno a Sant'Antonio, dove sono adesso, mentre le altre che in questo momento fanno lezione al plesso centrale verranno trasferite nell'Istituto religioso che sorge sulla Circonvallazione (tra i plessi di Cristo Re e quello dei Sordomuti) e si aggiungeranno a quelle che già ci sono da due anni. Nel complesso 37 classi saranno a Cristo Re. La soluzione è stata trovata nel corso dell'incontro di questa mattina, a Palazzo Zanca, tra il sindaco Federico Basile, la dirigente scolastica Egle Cacciola e il vicario del provveditore, Giovanni Pasto.

Il trasferimento è stato necessario perché la "Cannizzaro-Galatti" ha bisogno di un significativo intervento di messa in sicurezza strutturale. Uno di quelli per i quali, dicono i tecnici del Comune, che è proprietario dell’edificio, non c’è molto altro tempo da perdere. Nelle relazioni fatte realizzare dal Comune, dopo le prime avvisaglie, si dice che un intervento di adeguamento sismico che riporti agli standard della normativa attuale la sicurezza della struttura va fatto al più presto. Il problema dunque non è sicuramente solo quello della caduta di calcinacci dal tetto, per la quale l’intero primo piano è interdetto da un anno. Serviva una soluzione definitiva con la chiusura della scuola e il trasferimento di tutto il plesso altrove. Soluzione che oggi è arrivata. Domani i sopralluoghi, per superare eventuali ostacoli, e poi l'ufficializzazione.

