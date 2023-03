Messina, a Sant’Agata la ciclovia adesso può tornare in... pista

Prima i lavori, poi la protesta, quindi lo stop e infine la ripresa dei lavori. La prosecuzione della pista ciclabile della litoranea nord può ripartire. La terza tranche della striscia dedicata ai mezzi a due ruote che parte dalla rotatoria dell’Annunziata e che presto o tardi arriverà a Ganzirri, per così dire, torna in pista.

Da lunedì prossimo, realisticamente, riprenderà il cantiere che era stato bloccato il 23 febbraio dopo che le proteste di tanti fra residenti e commercianti avevano sollevato a Palazzo Zanca il tema della “sostenibilità viaria” dell’opera.

Nell’ipotesi originale, nella zona di Principe nel villaggio di Sant’Agata, sarebbe dovuta nascere una pista ciclabile sul lato mare della strada litoranea che avrebbe, di fatto, eliminato ogni possibilità di sosta per le auto di chi avrebbe dovuto andare nei negozi di quel tratto di Consolare Pompea.

Doveva nascere una pista ciclabile nella sua piena accezione cioè con una corsia dedicata alle bici che andavano verso nord, un’altra corsia che andava verso sud e poi lo spazio, più vicino ai negozi e alle case, dedicato in maniera esclusiva ai pedoni. Questo tipo di progetto, finanziato dalla Regione, prevedeva un ingombro fino quasi a 4 metri della sede stradale. Uno spazio che avrebbe sacrificato la sosta, anche solo quella temporanea, della auto.

