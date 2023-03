Milazzo, rivitalizzare il commercio in centro: operatori incontrano il sindaco

I rappresentanti del centro commerciale naturale “Centro Storico” guidati dal presidente Pippo Russo si sono incontrati con il sindaco di Milazzo Pippo Midili per delineare le strategie comuni da portare avanti nel corso del 2023. L’obiettivo è quello di rivitalizzare il centro cittadino e invertire la tendenza alla chiusura delle attività commerciali che da tempo soffrono.

Una delle richieste fatte dai commercianti è quella di facilitare le aperture di nuove attività con sgravi dei tributi comunali sia per l’affittuario che per i commercianti. E il sindaco Midili ha spiegato che il Comune ha già approvato un regolamento che consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni d’età e alle donne, di qualsiasi età, che intendono avviare per la prima volta nel territorio comunale una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo (artigianali e micro, piccole e medie imprese, commerciali, turistiche e di servizi) di fruire delle agevolazioni.

Si è parlato poi del nuovo appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento che prevede diverse modifiche rispetto all’attuale assetto. Intanto, saranno applicate tariffe differenziate in base alla zona con corrispettivi che variano da 60 centesimi a un euro l’ora. Per la prima volta in Italia inoltre a Milazzo i totem emetteranno un tagliando di cortesia per sostare 10 minuti gratuitamente.

