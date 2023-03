Messina, lasciano sette sacchi di rifiuti fuori dal centro raccolta di Giampilieri: 600 euro di multa

Nonostante il centro di raccolta di Giampilieri fosse chiuso, qualche cittadino ha pensato bene di utilizzare l'isola ecologica come una discarica e ha abbandonato all’esterno sette sacchi neri di rifiuti non differenziati e vari suppellettili (tavolino, sedie). I trasgressori sono stati raggiunti grazie all’accertamento effettuato dal personale della sezione ambientale della Polizia Municipale che con l’ausilio delle telecamere sono risaliti anche al proprietario dell’abitazione. Ai contravventori, che si sono limitati a dichiarare “abbiamo lasciato i rifiuti davanti l’isola ecologica nell’intenzione di ritornare il giorno dopo per regolarizzare la consegna” è stata irrogata la sanzione di 600 euro.