Messina, focus sull'identità di genere in vista dello Stretto Pride di giugno

Alle ore 20.30 di venerdì 31 marzo, si terrà un evento incentrato sui temi dell’identità di genere e dei percorsi atti a modificare lo status di nascita sotto il profilo burocratico e relativamente al percorso clinico. Un focus sulla questione che sarà affrontata in chiave giuridica ma anche medica e sociologica. I contributi degli speakers saranno atti a chiarire la dimensione ormonale, psichica, sociale, esistenziale e legislativa degli individui interessati e offrirà spunti per un dibattito pubblico.

L’evento si snoderà in due momenti: un flash mob a tema, in Piazza Duomo, organizzato da OMD e con la partecipazione della scuola di danza A.R. Cuban Street del maestro Antonio Roccamo; a seguire un talk ospitato dal Salotto Fellini, finalizzato ad informare, sensibilizzare e confrontarsi su disforia di genere e tutela legale delle persone trans, al quale prenderanno parte: la Prof.ssa Maria Rosaria Anna Muscatello (Ordinario di Psichiatria, dell’Università degli Studi di Messina e Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’AOU “G. Martino”); il Prof. Salvatore Settineri (Associato di Psichiatria del Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell’Università degli Studi di Messina); la Prof.ssa Carmela Mento (Associato di Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Messina); il Dott. Christian Leonardo Cristalli (Responsabile nazionale Arcigay con delega alle persone Trans); le Avv.te Annamaria Mormino e Serena Valentina Mormino (Sportello legale Arcigay Makwan Messina); la Dott.ssa Maria Catena Silvestri (Psicologa, psicoterapeuta. Sportello psicologico Arcigay Makwan Messina).

L’incontro sarà introdotto dal presidente provinciale Arcigay Makwan Messina, Rosario Duca che, in tale occasione, enuncerà inoltre i dettagli relativi agli eventi Pride che si svolgeranno in città e in provincia, con particolare riferimento allo “Stretto Pride 2023”, previsto il 10 giungo a Messina e lo “Stretto Pride Taormina edition” che si svolgerà nella perla dello Ionio il 9 settembre prossimo. L’evento del 31 marzo, inaugura l’agenda eventi Pride organizzati dal Comitato SP, il cui claim è “Liberə di essere” e che si svolgeranno tra la primavera e l’estate e accompagneranno alle date delle due parate messinese e taorminese. Il talk sarà moderato dalla giornalista Gisella Cicciò.

