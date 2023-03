L’ospedale di Barcellona sarà centro d’eccellenza, ma prima servono alcuni accordi

In soccorso dell'Asp, per ampliare e riqualificare l'offerta sanitaria del disastrato presidio ospedaliero di Barcellona potrebbe intervenire l'azione sinergica della Fondazione Giglio di Cefalù e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, attraverso la già consolidata esperienza della “Gemelli - Giglio Medical Partnership” attuata per migliorare la sanità siciliana.

La notizia tenuta fino adesso riservata, in vista di un imminente sopralluogo alla struttura sanitaria che da oggi perderà anche il suo Pronto soccorso, è stata anticipata dal deputato regionale, on. Pino Galluzzo, componente della VI Commissione Salute e sanità dell'Ars.

Il deputato ha infatti rivelato che nei giorni scorsi ha personalmente «concordato con l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, l'inoltro di una richiesta indirizzata al presidente della Fondazione Gemelli-Giglio, Giovanni Albano, affinché effettui personalmente, già nei prossimi giorni, assieme ai dirigenti dell’Asp di Messina, un sopralluogo all'ospedale Cutroni Zodda per valutare l’attivazione all'interno del Presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto di reparti di eccellenza in grado di assicurare le migliori cure ad un vasto bacino di utenza».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata