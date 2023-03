Messina Social City, i sindacati: "Fermiamoci e riprogrammiamo tutti insieme"

Prima long list, seconda long list, revisione della seconda long list: per usare un eufemismo alla Messina Social City un po' di confusione c'è. Oggi per molti lavoratori è l'ultimo giorno perché con la nuova graduatoria saranno scalzati o verranno spostati altrove. I ricorsi sono dietro l'angolo, ci sono già esposti in Procura. E i sindacati che chiedono di fermare tutto e partire con le nuove graduatorie da settembre. Il Comune cosa intende fare? Il sindaco Basile ha detto che si andrà avanti così.

Ma la segretaria della Fiadel, Clara Crocè prova a stoppare l'iter e chiede un incontro per valutare tutto a bocce ferme. "Come gi anticipato al sindaco Federico Basile, in via informale, la pubblicazione dell’avviso di selezione per soli titoli per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e categorie per esigenze temporanee .” ha escluso gli operatori che storici che erano in servizio 29 febbraio del 2019 e gli operatori in servizio fino al 10 giugno del 2022 e molti operatori con contratto in scadenza 18 marzo 2023. Il soccorso istruttorio indetto dalla MessinaSocialCity è servito ben poco se oggi su 143 operatori che provengono dalla prima long list (con scadenza 18 marzo 2023) ben 33 sono stati irrimediabilmente tagliati fuori dalla graduatoria definitiva. E mi chiedo come sia stato possibile questo corto circuito giuridico. Come sia possibile che gli operatori che hanno prestato la loro attività fino alla data odierna e che hanno un’anzianità di servizio per la MessinaSocialCity adesso non sono più idonei? Qual è la logica?".

La Croce pone anche un altro quesito: “Si possono interrompere e non prorogare i contratti a chi in questo momento è impegnato nei servizi educativi, nei servizi scolastici sia prima e che seconda Long list. Si parla tanto di continuità assistenziale ma nei fatti viene interrotta. I bambini improvvisamente avranno un altro educatore, un altro assistente, autista, OSA . E chiedo a tutti: perché? Come si è arrivati in questo pasticcio giuridico? Perché non sono stata ascoltata? Perché la MessinaSocialCity non vuole assumere la decisione di proseguire tutti i contratti fino alla chiusura del calendario scolastico e del periodo estivo (asili nido). Perché non organizzare i servizi con la nuova long list a partire da settembre del 2023? Per tali motivi la Fiadel chiede un urgente incontro al sindaco Basile e al presidente del Consiglio on.le Cateno De Luca".

La FP CGIL chiede la sospensione di tutte le procedure in atto e la proroga dei contratti in scadenza

"Mesi di discussioni, incontri, note e diffide a nulla sono valse per evitare che tutto il procedimento di selezione si concludesse con un nulla di fatto. Il rimedio, come avevamo dichiarato, è risultato peggiorativo degli errori della graduatoria provvisoria. La FP CGIL dalle notizie che da giorni assume dai partecipanti alla selezione, dai lavoratori a cui il 18 è scaduto il contratto di lavoro, non può che chiedere la sospensione di tutto il procedimento per evidenti condizioni di impraticabilità e supposti passaggi di illegittimità già contestati con numerosi reclami da parti di legali. Il rischio che la situazione imploda è stato denunciato più volte dalla FP CGIL e nonostante il contributo fattivo e continuo per evitare che il procedimento di selezione si concludesse con un nulla di fatto - dichiarano Francesco Fucile Segretario Generale e Elena De Pasquale Segretaria con delega al Terzo Settore della FP CGIL - la situazione è ormai, a nostro avviso, al collasso.

Numerosi lavoratori ci dichiarano di essere stati depennati dalla graduatoria nonostante l’approvazione da parte della Commissione della graduatoria definitiva, dopo un dubbio controllo documentale che a nostro avviso viene effettuato in assenza di criteri predefiniti e senza che la Commissione abbia un ruolo in tal senso. Il risultato è che dalle graduatorie si susseguono i casi di esclusione, non vengono sottoscritti contratti di assunzione, i servizi da quanto ci risulta sono scoperti. Dopo un incontro informale con il sindaco avuto nel mese di Marzo avevamo sottolineato le nostre preoccupazioni per la gestione della procedura di selezione ma anche in quel caso vano è stato il grido di allarme. E’ assolutamente urgente che si trovi un rimedio al caos che è stato generato e che venga assolutamente garantita la continuità dei servizi".

© Riproduzione riservata