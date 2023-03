Incidente con un ferito in condizioni non gravi, sulla strada statale 113. Intorno alle 19, in località Piano Torre, si sono scontrati un'automobile e un motociclo. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Papardo. Ha riportato fratture e contusioni. Sul luogo dell'impatto la polizia municipale.

© Riproduzione riservata