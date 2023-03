Messina, fermati durante controlli: avevano due coltelli in auto

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, che, nella serata di ieri, hanno rafforzato i controlli su tutto il territorio di competenza e, in particolare, nella parte litoranea Jonica dei quartieri sud della città. I militari delle Stazioni Carabinieri supportati da quelli del Nucleo Radiomobile del capoluogo, hanno potenziato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati, anche di notte, con particolare riferimento ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, oltre alle violazioni al Codice della Strada e alle altre condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini, controllando, complessivamente, 97 persone e 75 autovetture.

In particolare, sul fronte dell’antidroga, a seguito di perquisizioni sui loro veicoli, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria, per “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”, 2 persone, mentre altre 2 sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici, sequestrando in tutto 50 grammi tra marijuana, cocaina, crack e hashish. Tre di loro, essendo alla guida dei veicoli, sono state denunciate anche per rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica della guida sotto l’effetto delle droghe, reato particolarmente grave perché mette potenzialmente a rischio gli automobilisti e pedoni. Nell’ambito degli altri gravi reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato anche un’altra persona, che, controllata con l’etilometro, è risultata con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, mentre un ulteriore conducente è stato denunciato perché sorpreso alla guida del veicolo pur avendo la patente revocata.

Altri due automobilisti sono stati invece deferiti per “porto abusivo di arma”, perché trovati in possesso di due lunghi coltelli a serramanico, mentre è stata denunciata per evasione una quarta persona, la quale era stata controllata fuori casa sebbene fosse obbligata a scontare gli arresti domiciliari.

