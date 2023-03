Auto contro pullman scolastico a Torrenova, ferito il conducente

Un giovane di Rocca di Capri Leone è rimasto lievemente ferito in seguito ad un incidente verificatosi questa mattina poco prima delle 8 all'altezza di via Fragale, in pieno centro urbano a Torrenova. Per cause da chiarire, la Audi TT condotta dal giovane si è scontrata frontalmente con un pullman che stava effettuando il servizio scolastico per il trasporto degli studenti da Torrenova a Sant'Agata Militello.

Solo lievi ferite, per fortuna, per il conducente dell'automobile, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello. Illesi sia il conducente che i giovani occupanti del pullman, il cui trasferimento a scuola è stato garantito con un mezzo sostitutivo. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri della Compagnia di Sant'Agata Militello ed i Vigili del Fuoco del distaccamento santagatese. Il transito è rimasto bloccato per qualche ora in attesa della rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale.

