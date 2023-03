Messina, rapinò distributore e ferì il benzinaio: condannato a 5 anni e 10 mesi

È arrivata la condanna per il 44enne Giacomo Santamaria, che intorno alle 19,30 del 22 dicembre scorso assaltò armato di un coltello e con il volto coperto da un cappellino azzurro, il distributore Q8 di viale Regina Elena, ferendo il benzinaio alla mano sinistra.

Il gup Maria Militello ha condannato con il rito abbreviato l’uomo, che è stato assistito dall’avvocato Giuseppe Bonavita, alla pena di 5 anni, 10 mesi e 16 giorni di reclusione, oltre ad una multa di 1060 euro. L’accusa, c'era per la Procura il pm Annamaria Arena, aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione.

La rapina fu piuttosto cruenta alla stazione di servizio di viale Regina Elena, quasi all’incrocio con viale Annunziata. Erano gli ultimi minuti di lavoro del benzinaio, che in quei frangenti stava rifornendo un’auto. Santamaria arrivò a piedi che - come si vide poi nelle immagini del circuito di videosorveglianza -, girò attorno alla vettura e aggredì il benzinaio alle spalle. Dopo pochi istanti, l’uomo si ritrovò a terra costretto a difendersi dai fendenti di un coltello che l’uomo si era portato appresso, e fu costretto a consegnare l’incasso, circa 600 euro. Nel frattempo l’auto che stava facendo rifornimento andò via.

