Messina, ignora l'alt della polizia e comincia folle corsa per le vie del centro: arrestato

Un 19enne messinese è stato arrestato dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto al termine di una folle corsa in auto dell’uomo, a cui era stato intimato l'alt ad un posto di controllo della Polizia Municipale lungo il viale Giuseppe Motta. Il diciannovenne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha percorso a folle velocità le vie cittadine limitrofe con manovre azzardate e pericolose per l’incolumità sua e degli altri, procedendo contromano, facendo zigzag tra le auto e ignorando ripetutamente semafori e segnaletica. Intanto, inseguito dalla pattuglia della Polizia Municipale, in via Ammannato il fuggitivo è stato intercettato da una Volante della Polizia di Stato, la quale ha intimato anch’essa l’alt.

I successivi accertamenti hanno, inoltre, dimostrato che il diciannovenne non era in possesso di patente di guida, perché mai conseguita, e che il veicolo in questione era già stato sottoposto a sequestro amministrativo lo scorso novembre dalle Volanti perché privo di copertura assicurativa. Si è proceduto pertanto a denunciare il diciannovenne per il reato di reiterazione nel biennio della guida senza patente, nonché ad elevare numerose sanzioni amministrative a suo carico quali guida con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, nonché sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione, inottemperanza all’all’alt polizia, prosecuzione della marcia con il semaforo rosso e inosservanza degli obblighi imposti dalla segnaletica, per un totale complessivo di oltre 6.000 euro. Inoltre, il mezzo è stato nuovamente sottoposto a sequestro al fine di essere, stavolta, confiscato.

