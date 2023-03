Messina, è in una fase di stallo il caso dei medici Ep. Il sindacato “pressa”

Parte la nuova campagna primaverile “Screening a km zero” organizzata dall'Asp di Messina in collaborazione con Ordine dei Medici, Federfarma, Comune di Messina e Lions. Una collaborazione volta a raggiungere il maggior numero di persone della città e della provincia. Screening capillari anche nei centri più lontani per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Lo screening di cui si ha più paura è quello del colon retto. Questo quanto appurato attraverso i dati di monitoraggio elaborati dall'assessorato alla salute della Regione, nello scorso anno, per l'adesione agli esami di prevenzione. In questo caso solo il 6,4 % degli utenti invitati ha portato a termine l'esame. Un vero peccato perché si tratta di screening non invasivi, gratuiti, per i quali non c'è bisogno di prescrizioni del medico di famiglia. Molto meglio lo screening per il cervico carcinoma, con un'adesione del 30,80% e mammografico con il 32,7%.

