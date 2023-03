La "guerra dei tassisti" a Lipari: due assoluzioni e una condanna

I giudici del Tribunale di Barcellona – presidente Antonino Orifici, componenti Anna Elisa Murabito e Silvia Spina – hanno deciso una condanna e due assoluzioni per tre fratelli di Lipari che sull’isola svolgono la professione di tassisti, per i quali si contestava anche il reato di associazione a delinquere. Ad essere stato condannato è il tassista Daniele Corrieri, 56 anni, alla pena di 5 anni di reclusione, perché riconosciuto colpevole di illecita concorrenza con minaccia o violenza nei confronti di altri colleghi tassisti e di calunnia aggravata per aver incolpato ingiustamente, pur sapendolo innocente, un altro tassista concorrente del reato di lesioni sostenendo di essere stato aggredito violentemente, fatto che all’esito del processo si è rivelato infondato.

Invece assolti gli altri due fratelli, Francesco Corrieri, 62 anni, e Maurizio Corrieri, 49 anni dal reato di associazione a delinquere e dall’illecita concorrenza. Per il solo reato di associazione a delinquere ha ottenuto l’assoluzione parziale anche Daniele Corrieri.

