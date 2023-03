Messina, "patto del Risanamento" tra Basile e Scurria: insieme per cancellare le baraccopoli

Un patto in... Comune. Il calumet della pace è stato fumato già da qualche settimana. Gli strascichi di vecchie polemiche rimossi, «per il bene superiore». Stando alle dichiarazioni di intenti, il sindaco Basile e la sua Amministrazione opereranno in perfetta sinergia, camminando fianco a fianco, con la nuova struttura commissariale chiamata ad attuare gli interventi programmati grazie alla “legge Carfagna” del maggio 2021 e alle recenti modifiche apportate con il decreto “Milleproroghe”.

È come se l’avvocato Marcello Scurria, subcommissario con i poteri speciali, non se ne fosse mai andato dalla presidenza dell’Agenzia comunale del Risanamento. Ed è come se i duri e ripetuti scontri verbali della campagna elettorale del giugno 2022, tra Cateno De Luca e i deluchiani, da un lato, e Matilde Siracusano, con il candidato sindaco del Centrodestra Maurizio Croce, dall’altro, appartenessero ormai a un lontano passato. Con la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento si è instaurato «un nuovo clima di collaborazione», come ripetuto dalla stessa deputata messinese e dal sindaco in occasione dell’incontro a Roma della delegazione di Palazzo Zanca per affrontare il nodo spinoso del cantiere del porto di Tremestieri.

Massima collaborazione, dunque, per far sì che davvero tutti i fondi destinati all’eliminazione delle baraccopoli in riva allo Stretto vengano impegnati, e possibilmente spesi, entro il 31 dicembre del 2024. E non si tratta solo dei quasi 84 milioni di euro della “contabilità speciale”, cioè di quelle risorse che lo Stato ha stanziato nell’ambito della legge nazionale, ma anche di tanti altri finanziamenti che sono già stati acquisiti, o lo saranno a breve, dal Comune o che fanno parte degli impegni assunti ufficialmente dalla Regione siciliana.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata