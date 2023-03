Messina e i parcheggi di interscambio: entro la fine dell'anno chiusi tutti i cantieri

Tutti i lavori per i parcheggi dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Alcuni sono in dirittura d’arrivo come il cantiere sul viale Europa Centro che sarà chiuso entro la fine del mese mentre è concluso quello di San Cosimo in attesa di collaudo. In fase di completamento anche il parcheggio Europa est. E’ l’ingegnere Silvana Mondello, Rup (responsabile unico del procedimento) di molti lavori a chiarire la situazione generale dei cantieri per i parcheggi durante il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria proprio per discutere sui cantieri per i parcheggi di interscambio, i disagi per i cittadini e sulle problematiche legate al traffico veicolare e pedonale. L’ingegnere Mondello ha assicurato che “non ci sono state differenze notevoli rispetto ai tempi programmati” e che gli unici ritardi “sono stati rispetto ai tempi di consegna dei materiali”. Infine per quanto riguarda i parcheggi di Santa Margherita e Giostra- Sant’ Orsola tutto dipende da quando sarà aggiudicato l’appalto. Al centro della discussione i lavori per i parcheggi di interscambio, i disagi per residenti e commercianti, sullo sfondo l’esposto del sindacato Uil. A rispondere alle sollecitazioni dei consiglieri il sindaco Federico Basile e l’assessore Salvatore Mondello. Entrambi hanno invitato ad avere pazienza e guardare a quelli che saranno i benefici futuri pur riconoscendo i disagi per i cittadini.

