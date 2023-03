Messina, Basile: "Nessuna revoca di finanziamenti sui Pon". Ma restano le criticità

Sarà pure come dice il sindaco "nessuna bocciatura" e solo "un confronto". Ma a leggere bene le sei pagine dell’Agenzia di Coesione gli schiaffi all'Amministrazione comunale non sono affatto pochi. Si passa da "si evidenzia una progettualità poco comprensibile" a "la demarcazione e coerenza con gli altri strumenti deve essere descritta in maniera più dettagliata". E ancora tutta una serie di "richieste di approfondimento" e di "progetto non finanziabile". Quindi in sintesi a oggi i progetti sono bocciati o in attesa di modifiche, per il resto si vedrà.

Una buona parte del programma presentato per il periodo 21-27 è stato dunque ritenuto inammissibile a causa delle schede intervento ritenute in parte non sufficientemente chiare e in parte non coerenti con i criteri del programma. Un mese fa il sindaco Federico Basile e il direttore generale Salvo Puccio avevano annunciato alla stampa la presentazione della programmazione Pon 21 27 all’Agenzia di Coesione e il finanziamento di importanti opere come le bretelle di collegamento di Giostra, il parcheggio multi scambio a sette piani e le scuole. L’Agenzia di Coesione, come detto, ha espresso dubbi sulla programmazione del Comune ritenendo la proposta, per una parte delle opere inserite, inammissibile. C'è peraltro da aggiungere che si era parlato di firme a marzo 2023, ma chiaramente dopo i rilievi i tempi saranno molto più lunghi.

La risposta di Basile