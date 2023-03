Addio a Cesare Petrella, grande maestro dell'arte pasticcera messinese

Era uno dei grandi maestri della storica arte pasticcera messinese. Un uomo che ha dedicato, con impegno e passione, tutta la sua vita per rendere più “dolci” i momenti alle famiglie, ai tanti che, da tutte le parti della città, venivano nella pasticceria da lui fondata all’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso.

Si è spento, all’età di 90 anni, Cesare Petrella e con lui va via un pezzo della storia messinese, che ha contribuito a tenere vive le nostre tradizioni, formando più generazioni di pasticceri. Uomo sempre operoso, che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia e in modo particolare ai nipoti ai quali avrebbe voluto tramandare la sua amata passione. L’azienda, a conduzione familiare, ancora oggi tiene vivi i suoi insegnamenti sulla cordialità e genuinità dei suoi prodotti.

