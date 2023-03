Milazzo, code fino a dodici ore al Pronto soccorso. Il grido di 4 consiglieri

Prosegue la battaglia dei consiglieri di opposizione contro le criticità presenti all’ospedale “Fogliani” che si ripercuotono sull’utenza. E ancora una volta si mette in evidenza sia i problemi di personale, sia di strutture, in alcuni reparti non funzionanti, in altri mancanti.

Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Damiano Maisano e Alessio Andaloro denunciano che al pronto soccorso le ore di attesa “aumentano di giorno in giorno e siamo arrivati anche a quasi 12. Una paziente è entrata alle 9 del mattino ed è uscita dopo le 20. Una cosa assurda. Inoltre, abbiamo appreso che da oltre un anno nel reparto di oculistica manca il macchinario per la Fluoroangiografia e OTC e in altri reparti apparecchiature importanti per le diagnosi sono spesso guaste. Una situazione assurda – proseguono i quattro consiglieri –. Abbiamo perso il conto delle continue denunce fatte attraverso i mezzi di comunicazione sulla carenza di servizi e la mancanza di personale medico e infermieristico in cui versa l'ospedale di Milazzo, ma non ci arrenderemo sino a quando non arriveranno le risposte da parte dell’Azienda sanitaria che non può rimanere in silenzio. Vi sono precise responsabilità di chi ha la gestione della sanità. Non è possibile far finta di niente o addirittura, come sostiene qualche deputato, che tutto va bene e la colpa sarebbe dell’opposizione al consiglio comunale di Milazzo che farebbe speculazione politica. Meglio non aggiungere altro. Noi riportiamo e continueremo a farlo le posizioni della gente?».

