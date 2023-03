Messina, quasi un milione e mezzo per lavori in quattro scuole

Il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore Francesco Caminiti rendono noto che sono stati emessi quattro Decreti di finanziamento, nell’ambito del POC Nazionale – Residui. Nel dettaglio si tratta dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica delle palestre delle scuole Leonardo Da Vinci, Salvo D’Acquisto e La Pira1, per importi pari a 350.000 euro per ogni plesso.

E’ stato inoltre finanziato l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza degli impianti dell'area esterna del plesso della Scuola di Villa Lina, sempre per il medesimo importo. “Apprendiamo con soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Basile – di nuovi importanti passi in avanti per la nostra edilizia scolastica, un settore costantemente curato e monitorato. L’obiettivo è stato chiaro sin da subito, cioè restituire alla comunità scolastica un patrimonio immobiliare totalmente ristrutturato, sicuro e funzionale. Andiamo avanti con forza, insieme!”.

