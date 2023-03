Barcellona, teatro “Mandanici”: 11 consiglieri interrogano il sindaco Calabrò

Nuova bordata dell'opposizione per la gestione del Teatro comunale “Placido Mandanici”. Ben 11 consiglieri che non si riconoscono nelle posizioni dell'Amministrazione Calabrò hanno chiesto l'intervento del collegio dei revisori dei conti per l'impegno di spesa che il Comune ha assunto con una determina per l'affidamento del servizio di “informazione, comunicazione e marketing per la promozione della stagione artistica 2023, nonché per la generale promozione dell’immagine del Teatro Comunale Placido Mandanici”.

Infatti gli 11 consiglieri comunali dello schieramento di opposizione, David Bongiovanni, Antonio Mamì, Melangela Scolaro, Ilenia Torre, Giuseppe Abbate, Raffaella Campo, Gabriele Sidoti, ai quali si sono aggiunti i consiglieri di “Forza Italia” in rotta con gli ex alleati dell'Amministrazione Calabrò, Tommaso Pino, Lidia Pirri, Gianfranco Benenati e Carmelo Pino, hanno scritto al Collegio dei revisori dei conti per richiedere un parere sulla legittimità della spesa disposta con la determina dirigenziale 406 del 10 marzo scorso. Determina con la quale – tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – sono stati affidati alla ditta “TB Design”, con sede in Messina, i servizi di «informazione, comunicazione e marketing per la promozione della stagione artistica 2023, nonché per la generale promozione dell’immagine del Teatro comunale Placido Mandanici».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata