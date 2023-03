Chiusura del Ponte Mela: tra Milazzo e Barcellona serve una viabilità alternativa

Sarebbe stato sorprendente il contrario. La notizia dell’imminente avvio dei lavori che interesseranno il ponte Mela che unisce Milazzo a Barcellona che determinerà la chiusura della strada di collegamento tra le due città ha subito provocato vibranti reazioni sia nella città del Capo che in quella del Longano.

Cittadini inviperiti perché temono che, in assenza di una strada alternativa, il rischio è quello dell’isolamento in quanto dover raggiungere ad esempio le scuole (soprattutto quelle mamertine) sarebbe un grave problema per coloro che provengono non solo da Barcellona ma anche dai comuni dell’hinterland tirrenico (Terme Vigliatore, Furnari). Troppo pesante viene infatti ritenuto il carico che si concentrerà sull’unica strada, la vecchia Nazionale che da Oreto conduce, passando per Merì, sino ad Olivarella o Fiumarella. Anche perché – si badi bene – in queste strade la viabilità è ulteriormente rallentata dalla presenza dei semafori in prossimità dei cavalcavia. Insomma una vera e propria iattura visto che parliamo di almeno un anno di lavori.

Per questo alcune associazioni hanno invitato le Amministrazioni di Milazzo e di Barcellona ad assumere una posizione forte nei confronti del Genio Civile. Stesso appello è stato rivolto alla deputazione regionale e nazionale.

