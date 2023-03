Messina, monsignor Giò Tavilla incontra don Arturo Grasso

Il neo direttore dell'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela mons. Giò Tavilla ha incontrato stamattina il direttore dell'Ufficio regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale siciliana don Arturo Grasso.

Il sacerdote, della diocesi di Acireale, è venuto a Messina accompagnato dal delegato regionale della Federazione Italiana Settimanali Cattolici, il giornalista Giuseppe Vecchio, alla quale il periodico diocesano La Scintilla dell'arcidiocesi di Messina, Lipari Santa Lucia del Mela afferisce.

Un incontro proficuo nel segno della cordialità e della condivisione nel corso del quale si è parlato anche degli impegni che vedranno impegnate le chiese di Sicilia attraverso le iniziative per la 57ma Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali che si celebrerà il 21 maggio prossimo. Mons. Tavilla ha voluto in questa occasione rivolgere il suo saluto a tutti gli operatori del mondo dell'informazione attraverso un video messaggio.

