Messina, da oggi parcheggio gratuito a Villa Dante e San Cosimo

L'ammissione c'è. E arriva direttamente dalla Giunta: l’Amministrazione conferma, infatti, che i lavori per la realizzazione del parcheggio via Catania «creano disagi alla circolazione veicolare». Proprio per ridurre quei disagi, dunque, verranno resi «temporaneamente gratuiti il parcheggio d’interscambio Zaera Sud (quello sotto Villa Dante, ndr) ed il parcheggio San Cosimo, in corso di completamento e quindi di prossima apertura e messo d’esercizio». Non viene specificato “quanto” temporaneamente, ma l’obiettivo è quello di incentivare l’utilizzo di un parcheggio perennemente vuoto e di un altro che si sta per completare. Basterà la gratuità. Una cosa è certa: l'ammissione che un problema esiste.

