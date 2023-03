Messina, cucine da incubo in centro: multa e chiusura per locale di kebab

Controllare la movida non significa solo monitorare le aree più frequentate dai ragazzi e che tutto fili liscio. Significa tenere “a bada” chi corre in lungo e in largo per le vie del centro a bordo di una moto di grossa cilindrata. E significa sanzionare pesantemente chi vende cibo infischiandosene delle basilari norme igienico-sanitarie. Due delle attività svolte, nello scorso weekend, dalla polizia municipale, impegnata nei “Servizi Movida” voluti dal comandante Stefano Blasco e dal responsabile della polizia specialistica Giovanni Giardina, coordinati dall'ispettore capo Cifalà della polizia commerciale e amministrativa.

Due pattuglie della polizia annonaria, supportate da una pattuglia della polizia ambientale coordinata dall’ispettore Peditto e da tecnici della prevenzione dell'Asp, hanno effettuato controlli a tutto tondo, sabato scorso. Gli agenti si sono mossi in abiti civili nelle zone di maggior assembramento di giovani e poco dopo la mezzanotte hanno intercettato una grossa moto che scorrazzava tra le vie del centro, trasformato quasi in un circuito da corsa. Il mezzo è stato fermato e il conducente scortato fino agli uffici della sezione di polizia specialistica, dove è stato sottoposto ad accertamenti di polizia giudiziaria: è venuto fuori che il conducente, alla guida di un potente Honda SH 300, era sprovvisto di patente perché mai conseguita.

Gli stessi agenti dell'Annona, in sinergia con personale dell'Asp, poco prima avevano accertato altre infrazioni, di sicuro non meno gravi, stavolta non in strada, ma nelle cucine di un locale. Un locale che era adibito alla semplice vendita di kebab e patatine e che si era trasformato in un vero e proprio pubblico esercizio, con tanto di somministrazione di alimenti e bevande, in gran parte ad alta gradazione alcolica, ma senza autorizzazione. Già solo con queste premesse è scattata la sospensione dell’attività, con sanzione di oltre 5000 euro per l’esercente, in attesa che dall'Asp arrivi il provvedimento definitivo di inibizione. Ma c'era dell'altro, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario. Le più elementari norme igieniche e di trasparenza verso il consumatore finale non venivano rispettate, con prodotti messi in vendita prima congelati e poi decongelati impropriamente, spacciati come freschi.

