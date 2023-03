Messina, per arrivare a tutti i morosi dell’acqua servono 34 anni!

Procede a passo di lumaca la fase dei distacchi e delle riduzioni di flusso idrico inserite nella campagna di recupero crediti. A passo di lumaca, ma inesorabile. Sessanta gli utenti raggiunti dai “tagliatori di utenze” nelle prime due settimane. L’ottanta per cento di loro si è messa in regola. Tra di loro anche un condominio che aveva un debito di 200 mila euro. Ma per arrivare a tutti, a questo ritmo – 120 al mese, circa 1400 all’anno – occorrerebbero... 34 anni.

Gli utenti morosi inizialmente erano 75 mila, tante sono le diffide partite due mesi fa dagli uffici dell’Amam. Adesso sono circa 50 mila. La campagna di recupero crediti partita con un tam tam mediatico due mesi fa ha comunque avuto un certo effetto e in 25 mila circa sono corsi ai ripari, provvedendo al pagamento o a siglare la rateizzazione.

Ma di certo arrivare a coloro che ancora resistono non sarà facile, anche perché è soltanto una la squadra di operai in azione.

C’è da dire, però, che può essere raggiunto chiunque tra i morosi. Un sistema software sceglie coloro che saranno visitati in maniera random. Possono essere commercianti, per i quali è previsto il taglio totale dell’utenza, o famiglie, per le quali è prevista solo la riduzione del flusso idrico.

C’è una novità sulla questione condomini, tirata fuori più volte dalle associazioni che rappresentano gli amministratori e dalle associazioni dei consumatori.

