Messina, lavori di bitumatura sulla "Panoramica dello Stretto". Ecco le limitazioni previste

Previsti da domani lavori di bitumatura a Messina sulla strada provinciale 43/bis "Panoramica dello Stretto". La Città Metropolitana comunica che il transito sarà solo ad una corsia e con la predisposizione del limite di velocità a 30 km orari. Nella fattispecie, l'ordinanza prevede le limitazioni in alcuni tratti: dal Km. 2+780 (galleria Bosurgi) fino al km. 6+100 (rotatoria per Faro Superiore), in entrambi i sensi di marcia. I lavori partiranno domani lunedì 13 marzo e dureranno fino a venerdì 24 marzo.

Si tratta di lavori importanti in virtù di un'arteria in cui si concentra un'importante fetta di traffico metropolitano che da Nord si sposta verso il Centro città e viceversa in connessione alla via Consolare Pompea

© Riproduzione riservata