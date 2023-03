Messina, quei rumori notturni dal cantiere di viale Europa. Diffida al Comune

I cantieri dei parcheggi in città generano, da quando sono stati avviati, attenzioni, aspettative, disagi, dibattiti e polemiche. Finora, però, non era accaduto che si arrivasse ad un atto formale di diffida, inviato al Comune, per rumori notturni... molesti. Il parcheggio in questione è quello di viale Europa, uno dei primi ad essere avviati a cantiere, ma anche ad attirare critiche, per gli inevitabili rallentamenti alla viabilità.

La diffida è firmata dagli avvocati Giuseppe e Giovanni Cosentino, che hanno ricevuto il mandato da alcuni residenti della zona, in particolare nel fratto compreso tra la rotatoria Boris Giuliano e il viale San Martino, e dal titolare di una casa di riposo per anziani che si trova proprio in quell’area. «Durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione del “Parcheggio di interscambio a raso Europa Centro” – si legge nel documento –, nella notte tra il 9 e il 10 marzo, sono stati emessi rumori di intensità e durata tali da superare il limite della normale tollerabilità, cagionando ai residenti l’impossibilità di riposare nelle ore notturne». Una condotta, scrivono gli avvocati, che «qualora dovesse essere reiterata nei giorni a seguire, può concretamente cagionare un pericolo per la salute dei cittadini che abitano la zona interessata dai predetti lavori edili, ledendo loro così un diritto soggettivo fondamentale di rilievo costituzionale».

