Risanamento, sanità e morosi dell'acqua al centro della nuova puntata di Scirocco

Il risanamento impegnerà la prima parte del talk Scirocco in onda alle 20,30 su Rtp. Ospiti in studio la sottosegretaria ai rapporti con il parlamento Matilde Siracusano e il neo subcommissario per l'emergenza baracche Marcello Scurria.

Nella seconda parte della trasmissione si parlerà di sanità e del valore aggiunto rappresentato dalla sanità privata. In studio Gustavo Barresi per la Villa Salus di Messina, Alberto Tigano oculista della casa di cura Carmona e Marcello Longo presidente della società di neuroradiologia e specialista del poliambulatorio Asclepios,

Nel terzo step, protagonista, sarà la crociata dell'Amam contro i morosi. Ospiti la presidente dell'Amam Loredana Bonasera e diversi rappresentanti delle associazioni dei consumatori: Claudio Cardile della Adoc Uil, Antonio Cardile del Codacons e Fulvio Capria di Federconsumatori.

