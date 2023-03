Ospedale di Milazzo, interviene il Pd: "Tutelare il diritto alla salute"

E’ indispensabile avere chiarezza sull’ospedale di Milazzo. Troppe voci contrastanti ma nessuna certezza che giunge dai vertici dell’Asp il cui silenzio non aiuta. E così proseguono le prese di posizioni in un senso e nell’altro. Dopo l’intervento dei consiglieri di opposizione di Milazzo e la puntualizzazione del deputato regionale Galluzzo, si muove anche il Partito democratico cittadino con una nota a firma del responsabile Salvatore Gitto. “Tornare a parlare di rischio ridimensionamento e ulteriore taglio dei servizi riguardo all'ospedale di Milazzo è la dimostrazione che i precedenti allarmi erano ben fondati e l'attuale pianificazione ospedaliera viene fatta senza tenere conto delle esigenze di un intero territorio – scrive Gitto -. Già la vicenda pronto soccorso ci ha più volte visti esprimere tutta la nostra preoccupazione per un servizio che va potenziato e reso veramente rispondente alle esigenze specifiche di un territorio che non può essere paragonato ad altri, dovendo rispondere alle richieste che posso venire, oltre che dalle utenze ordinarie, anche dalla presenza di un'area industriale, fra l'altro Milazzo è sede di un SIN, oltre che da un porto e da una zona turistica con un'area marina protetta. Già abbiamo segnalato l'assenza di reparti essenziali alla luce di quanto detto sopra, come un centro antiveleni e per i grandi ustionati, mai ci saremmo aspettati di dover difendere anche l'esistente, che, con tutte le carenze più volte sottolineate, ha finora garantito un livello di prestazioni che non può assolutamente subire ridimensionamenti. Come partito democratico vigileremo e faremo sentire la nostra voce a difesa di un diritto primario come la tutela della salute. Ringraziamo il nostro deputato regionale Calogero Leanza che, gia dal suo insediamento, e ancor più come vice presidente della commissione sanità, ha concentrato il suo impegno in questa complicata battaglia”.

© Riproduzione riservata