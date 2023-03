Guasto a una carrozza del tram questa sera a Piazza Cairoli. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con la via Tommaso Cannizzaro paralizzata. La carrozza del tram si è fermata per un guasto proprio a piazza Cairolo in curva, in una posizione non "fortunata" che ha avuto delle immediate ricadute sulla mobilità.

© Riproduzione riservata