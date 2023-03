Messina, frontale tra due auto. In ospedale una donna incinta e un bambino

Traffico in tilt, nel pomeriggio, in viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra l’istituto Ignatianum e l’incrocio con la via Palermo. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo nell’incidente anche un’auto in sosta. Una donna incinta e un bambino sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non è stato registrato alcun ferito grave. Da appurare le cause che hanno portato una Fiat Cinquecento, con a bordo tre ragazze, ad invadere la corsia opposta. Sul posto gli uomini dell’infortunistica, il traffico è stato ripristinato dopo oltre un’ora.

