La polizia di Messina ha effettuato nel corso della mattinata 9 sequestri di fiori a carico di ambulanti sprovvisti di autorizzazione per il commercio ambulante, per un quantitativo complessivo ingente, per il cui trasporto è stato necessario l’impiego di due autovetture di servizio. I fiori sequestrati sono stati donati alla Basilica di S. Antonio.

